За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав дезертир, який на замовлення ФСБ коригував обстріли Дніпра

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у січні цього року на коригуванні обстрілів Дніпра.

Як з’ясувало розслідування, наведенням ворожих атак займався завербований ворогом місцевий мобілізований, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на пресцентр СБУ.

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Подробиці

У поле зору російської спецслужби він потрапив через прокремлівські коментарі, які публікував у чатах різних Телеграм-каналів.

Встановлено, що після вербування зрадник отримав інструкцію від куратора з РФ на виявлення пунктів базування Сил оборони, по яких рашисти готували нову серію ракетно-дронових ударів.

Задокументовано, як агент відстежував розташування суміжних підрозділів українських захисників, коли перебував за межами військової частини.

Під час таких вилазок зловмисник сідав у громадський транспорт, з якого приховано фотографував локації оборонних об’єктів із позначенням їхніх координат на гугл-картах.

Згодом мобілізований самовільно залишив військову частину та передав ФСБ її місцезнаходження.

Співробітники СБУ завчасно викрили "крота" та убезпечили розташування Сил оборони в зоні шпигунської активності РФ.

На фінальному етапі спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала агента, коли він переховувався у помешканні своїх родичів.

При обшуку у нього вилучено смартфон, за допомогою якого він збирав розвідінформацію та контактував з ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним у державній зраді.

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