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За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав дезертир, який на замовлення ФСБ коригував обстріли Дніпра

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав дезертир

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у січні цього року на коригуванні обстрілів Дніпра.

Як з’ясувало розслідування, наведенням ворожих атак займався завербований ворогом місцевий мобілізований, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на пресцентр СБУ.

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Подробиці

У поле зору російської спецслужби він потрапив через прокремлівські коментарі, які публікував у чатах різних Телеграм-каналів.

Встановлено, що після вербування зрадник отримав інструкцію від куратора з РФ на виявлення пунктів базування Сил оборони, по яких рашисти готували нову серію ракетно-дронових ударів.

Задокументовано, як агент відстежував розташування суміжних підрозділів українських захисників, коли перебував за межами військової частини.

Під час таких вилазок зловмисник сідав у громадський транспорт, з якого приховано фотографував локації оборонних об’єктів із позначенням їхніх координат на гугл-картах.

Згодом мобілізований самовільно залишив військову частину та передав ФСБ її місцезнаходження.

Співробітники СБУ завчасно викрили "крота" та убезпечили розташування Сил оборони в зоні шпигунської активності РФ.

На фінальному етапі спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала агента, коли він переховувався у помешканні своїх родичів.

При обшуку у нього вилучено смартфон, за допомогою якого він збирав розвідінформацію та контактував з ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним у державній зраді.

Також читайте: Передавав ФСБ координати українських військових: посадовця Новокаховської МВА засудили до 15 років

Автор: 

Дніпро (3149) СБУ (12829) ФСБ (1505) Дніпропетровська область (5190) Дніпровський район (477)
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