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Новости Пропаганда РФ
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РФ распространяет нарратив об "ответственности" Великобритании и ЕС за войну, - Центр стратегических коммуникаций

РФ вновь раздувает нарратив об ответственности Великобритании и ЕС за войну

Российская сеть FIMI активизировала кампанию против Великобритании и ЕС, пытаясь возложить на них ответственность за войну и вызвать у европейцев страх перед прямым противостоянием с Россией.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным центра, в течение 18 августа 108 FIMI-ресурсов распространили 516 материалов на девяти языках, продвигая тезис о якобы ответственности Великобритании и Евросоюза за продолжение войны.

Новый всплеск российской пропаганды возник после сообщений об использовании британских дронов при нанесении ударов на большие расстояния по военным целям на территории России.

Посольство России в Лондоне назвало это "соучастием в террористических атаках".

Отдельное направление российской кампании - спекуляции относительно будущих расходов европейских стран. В частности, через ТАСС распространяется информация о якобы планах Украины привлечь 101 миллиард долларов западной помощи. Законную международную поддержку Украины российская пропаганда пытается представить как финансовое бремя для европейских граждан.

Решения европейских институтов о финансировании Украины называют "кражей", а поддержку Киева - личной прихотью руководителей Евросоюза.

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Автор: 

Великобритания (5469) пропаганда (3914) россия (89265) Евросоюз (18833)
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Топ комментарии
+2
Ого, то вони мають такий вплив що змусили *уйла напасти на Україну.
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20.08.2026 16:54 Ответить
+1
Логічний розрахунок на те що виборці в Британії та ЄС всруться і вчепляться в своїх політиків які підтримують хоч якусь допомогу Україні, і приведуть до влади тих хто хоче чергової "мюнхенської змови" щоб, як казав один дурник прийшов "Peace for our time" (с)
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20.08.2026 16:49 Ответить
+1
....Відновлення по черепу споконвічного русскага куйла,,,
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20.08.2026 16:55 Ответить

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