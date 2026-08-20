РФ распространяет нарратив об "ответственности" Великобритании и ЕС за войну, - Центр стратегических коммуникаций
Российская сеть FIMI активизировала кампанию против Великобритании и ЕС, пытаясь возложить на них ответственность за войну и вызвать у европейцев страх перед прямым противостоянием с Россией.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.
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По данным центра, в течение 18 августа 108 FIMI-ресурсов распространили 516 материалов на девяти языках, продвигая тезис о якобы ответственности Великобритании и Евросоюза за продолжение войны.
Новый всплеск российской пропаганды возник после сообщений об использовании британских дронов при нанесении ударов на большие расстояния по военным целям на территории России.
Посольство России в Лондоне назвало это "соучастием в террористических атаках".
Отдельное направление российской кампании - спекуляции относительно будущих расходов европейских стран. В частности, через ТАСС распространяется информация о якобы планах Украины привлечь 101 миллиард долларов западной помощи. Законную международную поддержку Украины российская пропаганда пытается представить как финансовое бремя для европейских граждан.
Решения европейских институтов о финансировании Украины называют "кражей", а поддержку Киева - личной прихотью руководителей Евросоюза.
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