Предпосылок для мирного урегулирования с Украиной нет, война продолжается, - Песков

В Кремле заявляют, что "предпосылок для мирного урегулирования" войны в Украине нет.

Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

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"В настоящее время в связи с позицией киевского режима таких предпосылок для оптимизма в отношении мирного урегулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. О ней неоднократно говорил глава государства, Верховный главнокомандующий. "Специальная военная операция продолжается", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.

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Массированный обстрел 20 августа

В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

В результате вражеских ударов по Киевской области известно о погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.

В Киеве российские обстрелы унесли жизни 13 человек. Более 30 человек пострадали. По состоянию на 13:20 известно о гибели 15 человек. Пострадали 33 жителя столицы.

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