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Новости Заявления Пескова
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Предпосылок для мирного урегулирования с Украиной нет, война продолжается, - Песков

В Кремле сделали новое заявление о войне против Украины

В Кремле заявляют, что "предпосылок для мирного урегулирования" войны в Украине нет.

Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В настоящее время в связи с позицией киевского режима таких предпосылок для оптимизма в отношении мирного урегулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. О ней неоднократно говорил глава государства, Верховный главнокомандующий. "Специальная военная операция продолжается", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.

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Массированный обстрел 20 августа

  • В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
  • В результате вражеских ударов по Киевской области известно о погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
  • В Киеве российские обстрелы унесли жизни 13 человек. Более 30 человек пострадали. По состоянию на 13:20 известно о гибели 15 человек. Пострадали 33 жителя столицы.

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Автор: 

Песков Дмитрий (2090) россия (89265)
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Топ комментарии
+6
Виліз зі сраки .Передумови щоденно робить ЗСУ.Терпіть.
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20.08.2026 16:30 Ответить
+6
і як ти пропонуєш закінчити війну? віддати хрюцкім окуповане?
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20.08.2026 16:56 Ответить
+4
Ні. Час грає проти московії. Будемо їпашити їх, поки не заберуться за міжнародно визнані кордони.
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20.08.2026 16:47 Ответить

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