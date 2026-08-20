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Предпосылок для мирного урегулирования с Украиной нет, война продолжается, - Песков
В Кремле заявляют, что "предпосылок для мирного урегулирования" войны в Украине нет.
Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
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"В настоящее время в связи с позицией киевского режима таких предпосылок для оптимизма в отношении мирного урегулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. О ней неоднократно говорил глава государства, Верховный главнокомандующий. "Специальная военная операция продолжается", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.
Массированный обстрел 20 августа
- В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
- В результате вражеских ударов по Киевской области известно о погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
- В Киеве российские обстрелы унесли жизни 13 человек. Более 30 человек пострадали. По состоянию на 13:20 известно о гибели 15 человек. Пострадали 33 жителя столицы.
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