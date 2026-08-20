2 816 31
Передумов для мирного врегулювання з Україною немає, війна триває, - Пєсков
У Кремлі кажуть, що "передумов для мирного врегулювання" війни в Україні немає.
Про це у коментарі російським пропагандистам заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Наразі у зв’язку з позицією київського режиму таких передумов для оптимізму щодо мирного врегулювання немає. Динаміка на фронтах добре відома. Про неї неодноразово говорив глава держави, Верховний головнокомандувач. "Спеціальна військова операція триває", - сказав речник російського диктатора.
Масований обстріл 20 серпня
- У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
- Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.
- У Києві російські обстріли забрали життя 13 людей. Понад 30 осіб постраждали. Станом на 13:20 відомо про загибель 15 людей. Постраждали 33 мешканці столиці.
Топ коментарі
+8 rock-n-roll
показати весь коментар20.08.2026 16:47 Відповісти Посилання
+8 Lex Lexton
показати весь коментар20.08.2026 16:56 Відповісти Посилання
+6 Igor Grytselyak
показати весь коментар20.08.2026 16:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль