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Передумов для мирного врегулювання з Україною немає, війна триває, - Пєсков

У Кремлі зробили нову заяву про війну проти України

У Кремлі кажуть, що "передумов для мирного врегулювання" війни в Україні немає.

Про це у коментарі російським пропагандистам заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Наразі у зв’язку з позицією київського режиму таких передумов для оптимізму щодо мирного врегулювання немає. Динаміка на фронтах добре відома. Про неї неодноразово говорив глава держави, Верховний головнокомандувач. "Спеціальна військова операція триває", - сказав речник російського диктатора.

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Масований обстріл 20 серпня

  • У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
  • Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.
  • У Києві російські обстріли забрали життя 13 людей. Понад 30 осіб постраждали. Станом на 13:20 відомо про загибель 15 людей. Постраждали 33 мешканці столиці.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1796) росія (47429)
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Топ коментарі
+8
Ні. Час грає проти московії. Будемо їпашити їх, поки не заберуться за міжнародно визнані кордони.
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20.08.2026 16:47 Відповісти
+8
і як ти пропонуєш закінчити війну? віддати хрюцкім окуповане?
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20.08.2026 16:56 Відповісти
+6
Виліз зі сраки .Передумови щоденно робить ЗСУ.Терпіть.
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20.08.2026 16:30 Відповісти

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