У Кремлі назвали "передчасними" розмови про "повітряне перемир’я", яке обговорюють Україна та США

У Кремлі вважають "передчасними" коментарі щодо можливого припинення повітряних атак, яке нібито обговорюють Україна та США. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, говорити про це поки зарано.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на російське агентство "Интерфакс", яке цитує Пєскова, інформує Цензор.НЕТ.

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Що заявили у Кремлі?

"Ми не знаємо, наскільки достовірні ці повідомлення і звідки вони походять. Це газетні публікації — і не більше. Тому на цьому етапі передчасно їх коментувати", - заявив Пєсков.

Він заявив, що реакція Росії на будь-які нові мирні ініціативи залежатиме від того, чи "відповідають вони інтересам Москви".

"Ми чули заяви про те, що можливі якісь нові формули. Нам ще належить дізнатися про них детальніше. З часом, імовірно, якісь формули чи пропозиції будуть висунуті. Що буде далі — залежатиме від того, наскільки вони відповідатимуть нашим інтересам", - сказав речник Кремля.

Пєсков додав, що Москва "підтримує канали діалогу" з американськими переговорниками.

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Що передувало?

Напередодні агенція Reuters з посиланням на українське джерело повідомила, що Українські та американські посадовці обговорювали можливість повітряного перемир’я. Напрацьовані пропозиції планують передати російській стороні у межах нового раунду мирних ініціатив щодо припинення війни РФ проти України.

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