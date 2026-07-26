В Кремле назвали "преждевременными" разговоры о "воздушном перемирии", которое обсуждают Украина и США

В Кремле считают "преждевременными" комментарии о возможном прекращении воздушных ударов, которое якобы обсуждают Украина и США. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, говорить об этом пока рано.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российское агентство "Интерфакс", которое цитирует Пескова, информирует Цензор.НЕТ.

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Что заявили в Кремле?

"Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они взяты. Это газетные публикации — и не более того. Поэтому на данном этапе преждевременно их комментировать", — заявил Песков.

Он заявил, что реакция России на любые новые мирные инициативы будет зависеть от того, "соответствуют ли они интересам Москвы".

"Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Нам ещё предстоит узнать о них подробнее. Со временем, вероятно, какие-то формулы или предложения будут выдвинуты. Что будет дальше — будет зависеть от того, насколько они будут соответствовать нашим интересам", — сказал пресс-секретарь Кремля.

Песков добавил, что Москва "поддерживает каналы диалога" с американскими переговорщиками.

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Что этому предшествовало?

Накануне агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что украинские и американские чиновники обсуждали возможность воздушного перемирия. Разработанные предложения планируют передать российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив по прекращению войны РФ против Украины.

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