В Кремле назвали "преждевременными" разговоры о "воздушном перемирии", которое обсуждают Украина и США
В Кремле считают "преждевременными" комментарии о возможном прекращении воздушных ударов, которое якобы обсуждают Украина и США. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, говорить об этом пока рано.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российское агентство "Интерфакс", которое цитирует Пескова, информирует Цензор.НЕТ.
Что заявили в Кремле?
"Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они взяты. Это газетные публикации — и не более того. Поэтому на данном этапе преждевременно их комментировать", — заявил Песков.
Он заявил, что реакция России на любые новые мирные инициативы будет зависеть от того, "соответствуют ли они интересам Москвы".
"Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Нам ещё предстоит узнать о них подробнее. Со временем, вероятно, какие-то формулы или предложения будут выдвинуты. Что будет дальше — будет зависеть от того, насколько они будут соответствовать нашим интересам", — сказал пресс-секретарь Кремля.
Песков добавил, что Москва "поддерживает каналы диалога" с американскими переговорщиками.
Что этому предшествовало?
Накануне агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что украинские и американские чиновники обсуждали возможность воздушного перемирия. Разработанные предложения планируют передать российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив по прекращению войны РФ против Украины.
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Сегодня Украина производит около 10 миллионов дронов в год. Понятно, что в основном это небольшие дроны, но и дальнобойных хватает. Давайте я поясню: 10 миллионов в год - это 27 397 дронов в день. В России сгорит все, что может гореть. Любая ПВО здесь бессильна.
Поэтому в принципе неважно, сколько солдат сможет еще набрать Россия после новой мобилизации - двести, триста, пятьсот тысяч или миллион. Операторы дронов будут просто быстрее находить себе цель. А российский солдат будет в среднем жить на фронте не 20, а 25 минут.
В следующем году Украина будет производить уже 20 миллионов дронов. Деньги выделены, технологии развиваются невероятно быстро. Плюс баллистические ракеты пойдут. По 20 штук в день.
Единственное, что может умного сделать сегодня россия, - умолять об окончании войны. Как можно быстрее. Пока не начался август. Пока еще осталась солярка. Пока не пришла зима.
p.s.
Каким же нужно быть клиническим идиотом, если ты диктатор, разведка тебе докладывает о том, что на фронт сейчас пойдут тысячи и тысячи новых дронов, противник предлагает тебе воздушное перемирие, а ты отказываешься.
Ты же, Вова, наивно думаешь, что у тебя еще есть НПЗ, есть флот на Азовском море, есть запасы топлива, есть электричество в Крыму, есть логистические сети, есть еще деньги. А потом ты оглядываешься и видишь, что этого почти ничего уже не осталось. А прошло-то только 30 дней. А количество дронов и ракет у противника все увеличивается и увеличивается. И вот тебе, Вова, уже страшно читать новости по утрам. Беспокойный сон, рези в желудке, липкие ладошки и панический страх услышать где-то в высоте над собой команду «Дракарис».