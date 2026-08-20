РФ має у запасі понад 600 "Оніксів", 120 "Цирконів", 130 балістичних "Іскандерів" та інші ракети, - ГУР
Російська армія має у запасах понад 600 ракет "Онікс", понад 450 "Калібрів", понад 120 "Цирконів", близько 130 ракет для "Іскандер-М" та сотні ракет інших типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили УП в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Подробиці
За даними розвідки, російський ВПК може виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця.
Станом на липень Росія мала близько 50 аеробалістичних ракет "Кинджал" та приблизно стільки ж північнокорейських балістичних ракет KN-23, KN-24 і KN-30.
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