Український удар міг уразити ключовий цех єдиного в РФ підприємства із серійного складання ракет "Союз-2"

Український удар по ракетно-космічному центру "Прогрес" у Самарі міг припасти на один із критично важливих етапів виробництва ракет "Союз". За супутниковими знімками, ймовірно, постраждав цех 106А, де збирають бортову електроніку та іншу мікроелектронну "начинку" ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на український OSINT-проєкт "КіберБорошно".

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Цех входить до виробничого комплексу "Союзів"

За оцінкою аналітиків, під удар міг потрапити корпус 106А, який входить до виробничого масиву ракет-носіїв "Союз" і працює в умовах високого класу чистоти.

У таких приміщеннях необхідно контролювати тиск, мікроклімат, рівень запиленості та інші параметри. Саме тут збирають бортову електротехніку, прилади та друковані плати.

"Без цього етапу ракета не збирається, навіть коли корпус і баки готові", – зазначають у "КіберБорошно".

Поруч розташований корпус 106Б, де відбувається фінальне складання ракет. Чи зазнав він пошкоджень, наразі невідомо.

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Відновлення може бути складнішим за звичайний ремонт

РКЦ "Прогрес" у Самарі є єдиним російським підприємством, де серійно складають ракети-носії "Союз-2".

Як зазначають OSINT-аналітики, якщо пошкодження цеху 106А підтвердяться, його відновлення може зайняти кілька місяців. Особливість такого виробництва полягає в тому, що після пожежі, задимлення та потрапляння води недостатньо просто відремонтувати будівлю.

Необхідно буде заново кваліфікувати "чисті" виробничі зони, сертифікувати технологічні процеси та перевірити приміщення на відповідність вимогам щодо запиленості.

Окремою проблемою може стати відновлення компонентної бази, частина якої залежить від імпорту продукції, що перебуває під санкційними обмеженнями.

На підприємстві також виготовляють космічні апарати дистанційного зондування Землі, які, за даними Генштабу ЗСУ, Росія використовує для розвідки. Крім того, "Прогрес" залучений до розгортання російського супутникового угруповання "Рассвет", яке Москва позиціонує як аналог Starlink.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 15 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі Самарської області РФ.

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