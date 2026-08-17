Українські ракети "Нептун" вдарили по заводу "Комбинат Каменский" у Ростовській області РФ, - ВМС ЗСУ. ФОТО
16 серпня під час удару по російському підприємству "Комбинат Каменский" у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ українські Сили оборони застосували крилаті ракети "Нептун".
Про це 17 серпня повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі атаки
Атаку на військовий завод провели підрозділи ВМС спільно з іншими складовими Сил оборони України.
"Ураження цього промислового об'єкту порушує ланцюг виготовлення твердого ракетного палива для ЗС РФ, що суттєво вплине на спорядження ракетних двигунів російських систем ППО та РСЗВ", — заявили у ВМС.
Що передувало?
- 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження "Комбинату Каменский" у Ростовській області РФ, який виробляє ракетне паливо для "Ураганів" і "Смерчів".
- За даними супутникових систем розвідки зафіксовано влучання у виробничі цехи підприємства. Каменський комбінат забезпечує окупаційну армію твердим ракетним паливом – зокрема, для РСЗВ "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" та низки інших ракетних і авіаційних систем.
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А людям позавчора на цензорі показували відео нічних запусків по рашці ракет Фламінго фірми Фраєр-Понт.🤷♂️
А якби він ще не чіпав ''Грім 2- Сапсан'' і ''Вільху''?