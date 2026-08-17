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Новости Украинская ракета Довгий Нептун Удары по заводам в РФ
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Украинские ракеты "Нептун" нанесли удар по заводу "Комбинат Каменский" в Ростовской области РФ, — ВМС ВСУ. ФОТО

16 августа во время удара по российскому предприятию "Комбинат Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области РФ украинские Силы обороны применили крылатые ракеты "Нептун".

Об этом 17 августа сообщили в Военно-морских силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали атаки

Атаку на военный завод провели подразделения ВМС совместно с другими компонентами Сил обороны Украины. 

"Поражение этого промышленного объекта нарушает цепочку производства твердого ракетного топлива для ВС РФ, что существенно повлияет на оснащение ракетных двигателей российских систем ПВО и РСЗО", — заявили в ВМС.

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Украина нанесла удар по российскому заводу

Что предшествовало?

  • 16 августа Генштаб ВСУ сообщил о поражении "Комбината Каменский" в Ростовской области РФ, который производит ракетное топливо для "Ураганов" и "Смерчей".
  • По данным спутниковых систем разведки, зафиксировано попадание в производственные цеха предприятия. Каменский комбинат снабжает оккупационную армию твердым ракетным топливом — в частности, для РСЗО "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" и ряда других ракетных и авиационных систем.

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Автор: 

ВМС (1593) крылатые ракеты (956) Удары по РФ (1182) Ростовская область РФ (27)
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Топ комментарии
+16
І знову Нептуни???😂😂😂

А людям позавчора на цензорі показували відео нічних запусків по рашці ракет Фламінго фірми Фраєр-Понт.🤷‍♂️
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17.08.2026 21:54 Ответить
+14
Вразити завод пального до ракет то вже серйозно .Слава ЗСУ .
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17.08.2026 21:49 Ответить
+11
''Фламінго'' то понти фраєра''. Нічого вони не знищують, окрім мільярдів бюджетних коштів України. Не забуваємо, що ''Нептун'' то створіння Порошенка, Турчинова і наших конструкторів. За 5 років створили ракету,точка нищить ворога. А що за 7 років створив Зеленський?
А якби він ще не чіпав ''Грім 2- Сапсан'' і ''Вільху''?
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17.08.2026 22:32 Ответить

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