Украинские ракеты "Нептун" нанесли удар по заводу "Комбинат Каменский" в Ростовской области РФ, — ВМС ВСУ. ФОТО

16 августа во время удара по российскому предприятию "Комбинат Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области РФ украинские Силы обороны применили крылатые ракеты "Нептун".

Об этом 17 августа сообщили в Военно-морских силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали атаки

Атаку на военный завод провели подразделения ВМС совместно с другими компонентами Сил обороны Украины.

"Поражение этого промышленного объекта нарушает цепочку производства твердого ракетного топлива для ВС РФ, что существенно повлияет на оснащение ракетных двигателей российских систем ПВО и РСЗО", — заявили в ВМС.

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Что предшествовало?

16 августа Генштаб ВСУ сообщил о поражении "Комбината Каменский" в Ростовской области РФ, который производит ракетное топливо для "Ураганов" и "Смерчей".

По данным спутниковых систем разведки, зафиксировано попадание в производственные цеха предприятия. Каменский комбинат снабжает оккупационную армию твердым ракетным топливом — в частности, для РСЗО "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" и ряда других ракетных и авиационных систем.

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