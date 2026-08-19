Украинский удар мог поразить ключевой цех единственного в РФ предприятия по серийной сборке ракет "Союз-2"

Украинский удар по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре мог пришелся на один из критически важных этапов производства ракет "Союз". Судя по спутниковым снимкам, вероятно, пострадал цех 106А, где собирают бортовую электронику и другую микроэлектронную "начинку" ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на украинский OSINT-проект "КіберБорошно".

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Цех входит в производственный комплекс "Союзов"

По оценке аналитиков, под удар мог попасть корпус 106А, который входит в производственный массив ракет-носителей "Союз" и работает в условиях высокого класса чистоты.

В таких помещениях необходимо контролировать давление, микроклимат, уровень запыленности и другие параметры. Именно здесь собирают бортовую электротехнику, приборы и печатные платы.

"Без этого этапа ракета не собирается, даже когда корпус и баки готовы", - отмечают в "КіберБорошно".

Рядом расположен корпус 106Б, где происходит финальная сборка ракет. Получил ли он повреждения, пока неизвестно.

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Восстановление может оказаться сложнее обычного ремонта

РКЦ "Прогресс" в Самаре является единственным российским предприятием, где серийно собирают ракеты-носители "Союз-2".

Как отмечают OSINT-аналитики, если повреждения цеха 106А подтвердятся, его восстановление может занять несколько месяцев. Особенность такого производства заключается в том, что после пожара, задымления и попадания воды недостаточно просто отремонтировать здание.

Необходимо будет заново квалифицировать "чистые" производственные зоны, сертифицировать технологические процессы и проверить помещения на соответствие требованиям по запыленности.

Отдельной проблемой может стать восстановление компонентной базы, часть которой зависит от импорта продукции, находящейся под санкционными ограничениями.

На предприятии также производят космические аппараты дистанционного зондирования Земли, которые, по данным Генштаба ВСУ, Россия использует для разведки. Кроме того, "Прогресс" задействован в развертывании российской спутниковой группировки "Рассвет", которую Москва позиционирует как аналог Starlink.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 15 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре Самарской области РФ.

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