У РФ в запасе более 600 "Ониксов", 120 "Цирконов", 130 баллистических "Искандеров" и других ракет, - ГУР

Российская армия имеет в запасах более 600 ракет "Оникс", более 450 "Калибров", более 120 "Цирконов", около 130 ракет для "Искандера-М" и сотни ракет других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УП сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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По данным разведки, российский ВПК может производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно.

По состоянию на июль у России было около 50 аэробаллистических ракет "Кинжал" и примерно столько же северокорейских баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30.

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