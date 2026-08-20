РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13299 посетителей онлайн
Новости Производство баллистических ракет в России
2 625 31

У РФ в запасе более 600 "Ониксов", 120 "Цирконов", 130 баллистических "Искандеров" и других ракет, - ГУР

Сколько ракет имеется в запасе РФ: ответ ГУР

Российская армия имеет в запасах более 600 ракет "Оникс", более 450 "Калибров", более 120 "Цирконов", около 130 ракет для "Искандера-М" и сотни ракет других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УП сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным разведки, российский ВПК может производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно.

По состоянию на июль у России было около 50 аэробаллистических ракет "Кинжал" и примерно столько же северокорейских баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30.

Читайте также: Украинский удар мог поразить ключевой цех единственного в РФ предприятия по серийной сборке ракет "Союз-2"

Сколько ракет имеется в запасе РФ: ответ ГУР

Автор: 

крылатые ракеты (957) ракеты (4202) россия (89265) баллистические ракеты (687) ГУР (877)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Тю, у нас ще з минулого року лежать без діла 3000 ракет.
Нема достойних цілей на кацапетівці. Отак!
показать весь комментарий
20.08.2026 13:30 Ответить
+15
в яблочко, порівняно за "закромами" штілермана, просто якісь ніщеброди
показать весь комментарий
20.08.2026 13:33 Ответить
+10
Хламінги - то святе..
показать весь комментарий
20.08.2026 13:36 Ответить

Загрузка...

 
 