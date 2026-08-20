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Новини Пропаганда РФ
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РФ розганяє наратив про "відповідальність" Британії та ЄС за війну, - Центр стратегічних комунікацій

РФ знову розганяє наратив про відповідальність Британії та ЄС за війну

Російська FIMI-мережа активізувала кампанію проти Великої Британії та ЄС, намагаючись покласти на них відповідальність за війну та сформувати у європейців страх перед прямим протистоянням із Росією.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними центру, протягом 18 серпня 108 FIMI-ресурсів поширили 516 матеріалів дев’ятьма мовами, просуваючи тезу про нібито відповідальність Великої Британії та Євросоюзу за продовження війни.

Новий сплеск російської пропаганди виник після повідомлень про використання британських дронів під час далекобійних ударів по військових цілях на території Росії.

Посольство Росії у Лондоні назвало це "співучастю у терористичних атаках".

Окремий напрям російської кампанії - спекуляції щодо майбутніх витрат європейських країн. Зокрема, через ТАСС поширюється інформація про нібито плани України залучити $101 мільярд західної допомоги. Законну міжнародну підтримку України російська пропаганда намагається представити як фінансовий тягар для європейських громадян.

Рішення європейських інституцій щодо фінансування України називають "крадіжкою", а підтримку Києва - особистою забаганкою очільників Євросоюзу.

Також читайте: Передумов для мирного врегулювання з Україною немає, війна триває, - Пєсков

Автор: 

Велика Британія (4978) пропаганда (3025) росія (47429) Євросоюз (10767)
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Топ коментарі
+2
Ого, то вони мають такий вплив що змусили *уйла напасти на Україну.
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20.08.2026 16:54 Відповісти
+1
Логічний розрахунок на те що виборці в Британії та ЄС всруться і вчепляться в своїх політиків які підтримують хоч якусь допомогу Україні, і приведуть до влади тих хто хоче чергової "мюнхенської змови" щоб, як казав один дурник прийшов "Peace for our time" (с)
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20.08.2026 16:49 Відповісти
+1
....Відновлення по черепу споконвічного русскага куйла,,,
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20.08.2026 16:55 Відповісти

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