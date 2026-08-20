РФ розганяє наратив про "відповідальність" Британії та ЄС за війну, - Центр стратегічних комунікацій

Російська FIMI-мережа активізувала кампанію проти Великої Британії та ЄС, намагаючись покласти на них відповідальність за війну та сформувати у європейців страх перед прямим протистоянням із Росією.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними центру, протягом 18 серпня 108 FIMI-ресурсів поширили 516 матеріалів дев’ятьма мовами, просуваючи тезу про нібито відповідальність Великої Британії та Євросоюзу за продовження війни.

Новий сплеск російської пропаганди виник після повідомлень про використання британських дронів під час далекобійних ударів по військових цілях на території Росії.

Посольство Росії у Лондоні назвало це "співучастю у терористичних атаках".

Окремий напрям російської кампанії - спекуляції щодо майбутніх витрат європейських країн. Зокрема, через ТАСС поширюється інформація про нібито плани України залучити $101 мільярд західної допомоги. Законну міжнародну підтримку України російська пропаганда намагається представити як фінансовий тягар для європейських громадян.

Рішення європейських інституцій щодо фінансування України називають "крадіжкою", а підтримку Києва - особистою забаганкою очільників Євросоюзу.

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