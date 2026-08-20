Офицер "кормил" виртуальных бойцов в воинской части на Кировоградщине: государство потеряло 1,6 млн грн, - ГБР

Сотрудники ГБР в рамках спецоперации "Справедливость для бойцов" разоблачили бывшее должностное лицо воинской части в Кировоградской области, из-за халатности которого государство понесло убытки на сумму более 1,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Суть схемы

На момент совершения преступления начальник группы персонала штаба отвечал за учет военнослужащих для организации их питания. Продукты должны были заказывать только для тех бойцов, которые фактически находились в воинской части.

Вместо этого чиновник почти в течение года подавал данные об обеспечении питанием военнослужащих, которые на самом деле находились в районах выполнения боевых задач и не питались в части. В результате продукты продолжали заказывать на людей, которых в части не было - из-за такого "учета" государство безосновательно потратило более 1,6 млн гривен.

Речь идет о 60 военнослужащих, направленных в Харьковскую область, которые фактически выполняли боевые задачи и питались в других воинских частях, пишет специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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Подозрение и санкция

Военнослужащему сообщили о подозрении в халатном отношении военнослужащего к службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения (часть 4 статьи 425 Уголовного кодекса).

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения - чиновник уже не занимает должность в воинской части.

Что выясняет следствие

В настоящее время следствие проверяет причастность к схеме других должностных лиц воинской части, а также устанавливает, куда на самом деле попадали продукты, заказанные для отсутствующих военнослужащих, и каким образом оформлялась их "утилизация".

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