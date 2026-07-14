10 лет тюрьмы получил начальник тыла воинской части, который обворовывал продовольственные склады ВСУ. ФОТО

На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности в сотрудничестве с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, к 10 годам лишения свободы приговорен начальник тыла учебного полка, которого СБУ задержала в мае 2025 года при хищении продовольственных запасов воинской части.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Зафиксировано 59 эпизодов хищения продукции с продовольственных складов режимного объекта на общую сумму почти полмиллиона гривен.

Как выяснило расследование, чиновник тайно загружал продовольственные товары в свой автомобиль и вывозил за пределы воинской части.

К преступной деятельности он привлек свою подчиненную – заведующую столовой, которая получила за это подозрение и ожидает приговора суда.

Установлено, что часть похищенного имущества начальник тыла поставлял в местные магазины и кафе для продажи. После этого полученная "прибыль" распределялась между ним и владельцами торговых заведений.

Остальную часть товаров он оставлял у себя или продавал знакомым.

В ходе обысков по месту жительства должностного лица были обнаружены деньги, полученные преступным путем, и оптовые партии продовольственной продукции.

По материалам СБУ суд признал его виновным по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины - хищение, присвоение, вымогательство военнослужащим военного имущества, совершенное в условиях военного положения.

Помимо тюремного заключения, осужденный лишен воинского звания "майор".

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