10 років тюрми отримав начальник тилу військової частини, який обкрадав продсклади ЗСУ. ФОТО

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України 10 років ув’язнення отримав начальник тилу навчального полку, якого СБУ затримала у травні 2025 року на розкраданні продовольчих запасів військової частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Подробиці

Задокументовано 59 епізодів викрадення продукції з продскладів режимного об’єкта на загальну суму майже пів мільйона гривень.

Як з’ясувало розслідування, посадовець приховано завантажував продовольчі товари у власний автомобіль та вивозив за межі військової частини.

До злочинної діяльності він залучив свою підлеглу – очільницю їдальні, яка отримала за це підозру і очікує на вирок суду.

Встановлено, що частину вкраденого майна начальник тилу постачав до місцевих магазинів та кафе для продажу. Після цього отримані "прибутки" розподілялись між ним та власниками торговельних закладів.

Іншу частину товарів він залишав у себе або продавав знайомим.

Під час обшуків за місцем проживання посадовця виявлено гроші, одержані злочинним шляхом, та оптові партії продовольчої продукції.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України, - викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем військового майна, вчинене в умовах воєнного стану.

Крім тюремного ув’язнення, засудженого позбавлено військового звання "майор".

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