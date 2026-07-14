СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн під час закупівель для Трипільської та Зміївської ТЕС

Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго", виділених на забезпечення безперебійної роботи енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними слідства, посадовець одного з департаментів підприємства разом із двома власниками афілійованих компаній привласнили понад 10 млн грн під час закупівлі матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС.

Схема із неякісними трубами

Слідство встановило, що за договором для ремонту мали поставити нові труби 2024–2025 років виробництва. Натомість фігуранти закупили старі труби, які тривалий час зберігалися просто неба, а щоб приховати їхнє походження, нанесли фальшиве маркування та видали продукцію за нову.

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За висновками експертиз, поставлені труби не відповідали державним стандартам. Через оборудку ПАТ "Центренерго" зазнало збитків на 10,4 млн грн. У СБУ наголошують, що використання таких матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ключових теплоелектростанцій під час підготовки до нового опалювального сезону.

Підозри та покарання

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документи, що підтверджують протиправну схему.

Усім трьом учасникам повідомили про підозру за:

ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах);

ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення документів);

ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Досудове розслідування триває. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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