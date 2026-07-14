СБУ раскрыла хищение более 10 млн грн при закупках для Трипольской и Змиевской ТЭС

Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения средств ПАО "Центрэнерго", выделенных на обеспечение бесперебойной работы энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, должностное лицо одного из департаментов предприятия вместе с двумя владельцами аффилированных компаний присвоило более 10 млн грн при закупке материалов для ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС.

Схема с некачественными трубами

Следствие установило, что по договору для ремонта должны были поставить новые трубы 2024-2025 годов производства. Вместо этого фигуранты закупили старые трубы, которые долгое время хранились под открытым небом, а чтобы скрыть их происхождение, нанесли поддельную маркировку и выдали продукцию за новую.

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По результатам экспертиз, поставленные трубы не соответствовали государственным стандартам. В результате этой махинации ПАО "Центрэнерго" понесло убытки в размере 10,4 млн грн. В СБУ отмечают, что использование таких материалов могло поставить под угрозу стабильную работу ключевых теплоэлектростанций в ходе подготовки к новому отопительному сезону.

Подозрения и наказания

В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документы, подтверждающие противоправную схему.

Всем троим участникам было предъявлено подозрение по:

ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах);

ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка документов);

ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебное расследование продолжается. Санкции по статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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