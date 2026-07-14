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СБУ раскрыла хищение более 10 млн грн при закупках для Трипольской и Змиевской ТЭС

СБУ раскрыла схему хищения 10,4 млн грн при ремонте ТЭС "Центренерго"

Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения средств ПАО "Центрэнерго", выделенных на обеспечение бесперебойной работы энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, должностное лицо одного из департаментов предприятия вместе с двумя владельцами аффилированных компаний присвоило более 10 млн грн при закупке материалов для ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС.

Схема с некачественными трубами

Следствие установило, что по договору для ремонта должны были поставить новые трубы 2024-2025 годов производства. Вместо этого фигуранты закупили старые трубы, которые долгое время хранились под открытым небом, а чтобы скрыть их происхождение, нанесли поддельную маркировку и выдали продукцию за новую.

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По результатам экспертиз, поставленные трубы не соответствовали государственным стандартам. В результате этой махинации ПАО "Центрэнерго" понесло убытки в размере 10,4 млн грн. В СБУ отмечают, что использование таких материалов могло поставить под угрозу стабильную работу ключевых теплоэлектростанций в ходе подготовки к новому отопительному сезону.

Подозрения и наказания

В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документы, подтверждающие противоправную схему.

Всем троим участникам было предъявлено подозрение по:

  • ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах);
  • ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка документов);
  • ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебное расследование продолжается. Санкции по статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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СБУ раскрыла схему хищения 10,4 млн грн при ремонте двух ТЭС
СБУ раскрыла схему хищения 10,4 млн грн при ремонте двух ТЭС
СБУ раскрыла схему хищения 10,4 млн грн при ремонте двух ТЭС
СБУ раскрыла схему хищения 10,4 млн грн при ремонте двух ТЭС
СБУ раскрыла схему хищения 10,4 млн грн при ремонте двух ТЭС
СБУ раскрыла схему хищения 10,4 млн грн при ремонте двух ТЭС

Автор: 

СБУ (20873) ТЭС (313) Центрэнерго (117)
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