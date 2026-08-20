Офіцер "годував" віртуальних бійців у в/ч на Кіровоградщині: держава втратила 1,6 млн грн, - ДБР

Працівники ДБР у межах спецоперації "Справедливість для бійців" викрили експосадовця військової частини на Кіровоградщині, через недбалість якого держава втратила понад 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Суть схеми

На час скоєння злочину начальник групи персоналу штабу відповідав за облік військовослужбовців для організації їхнього харчування. Продукти мали замовляти лише для тих бійців, які фактично перебували у військовій частині.

Натомість посадовець майже протягом року подавав дані про забезпечення харчуванням військовослужбовців, які насправді перебували в районах виконання бойових завдань і не харчувалися у частині. У результаті продукти продовжували замовляти на людей, яких у частині не було — через такий "облік" держава безпідставно витратила понад 1,6 млн гривень.

Йдеться про 60 військовослужбовців, відряджених до Харківської області, які фактично виконували бойові завдання та харчувалися в інших військових частинах, пише спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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Підозра та санкція

Військовослужбовцю повідомили про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (частина 4 статті 425 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу — посадовець уже не обіймає посаду у військовій частині.

Що з'ясовує слідство

Наразі слідство перевіряє причетність до схеми інших посадовців військової частини, а також встановлює, куди насправді потрапляли продукти, які замовляли для відсутніх військовослужбовців, та яким чином оформлювали їхню "утилізацію".

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