Спецоперация ГБР "Справедливость для бойцов": уже проведено 46 обысков, сообщили о подозрении 9 фигурантам

В ГБР рассказали о промежуточных результатах спецоперации "Справедливость для бойцов", направленной на пресечение злоупотреблений в воинских частях и незаконного использования средств, предназначенных для защитников Украины.

Об этом говорится на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В частности, на данный момент в рамках 11 уголовных производств проведено 46 обысков в Киевской, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской, Львовской, Запорожской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Ривненской и Одесской областях.

В ходе обысков обнаружены и изъяты деньги в различных валютах, мобильные телефоны, с помощью которых фигуранты общались между собой, черновые записи, документы, печати предприятий, флеш-накопители, оружие с удаленными номерами, боеприпасы и взрывчатое вещество — тротил.

Как отмечается, четверо фигурантов задержаны, девяти сообщено о подозрении.

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Подробности

В частности, в Сумской области сообщено о подозрении заместителю командира батальона, из-за бездействия которого 24 военнослужащих безосновательно получили почти 1 млн гривен премий и надбавок.

В Одесской области задержан заместитель командира батальона, который оформлял подчиненным боевые выплаты, хотя они оставались в Одессе и не выполняли боевых задач. Сумма незаконных выплат превысила 700 тыс. гривен.

Также в Днепре проверяются факты необоснованного начисления более 11 млн гривен инструкторско-преподавательскому составу воинской части. Часть инструкторов не имела необходимых лицензий и получала деньги за дни, когда фактически не проводила занятий.

В Ивано-Франковской области сотрудники ГБР проверяют обстоятельства прохождения службы военнослужащей, которая, по предварительным данным, большую часть времени работала в собственном косметическом салоне. При этом воинская часть начислила ей около 1,5 млн гривен денежного довольствия.

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Следственные действия проводятся при содействии Генштаба ВСУ и под процессуальным руководством прокуратур разных уровней. Сотрудники ГБР устанавливают всех причастных, окончательные суммы нанесенного государству ущерба и проверяют другие возможные факты злоупотреблений. Работа продолжается.