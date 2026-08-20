Спецоперація ДБР "Справедливість для бійців": уже проведено 46 обшуків, оголошено 9 підозр

У ДБР розповіли про проміжні результати спецоперації "Справедливість для бійців", спрямованої на припинення зловживань у військових частинах та незаконного використання коштів, призначених для захисників України.

Про це йдеться на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, наразі в межах 11 кримінальних проваджень проведено 46 обшуків у Київській, Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Рівненській та Одеській областях.

Під час обшуків виявлено та вилучено гроші у різних валютах, мобільні телефони, за допомогою яких фігуранти спілкувалися між собою, чорнові записи, документи, печатки підприємств, флешнакопичувачі, зброю з видаленими номерами, боєприпаси та вибухову речовину - тротил.

Як зазначається, чотирьох фігурантів затримано, дев’ятьом повідомлено про підозру.

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Подробиці

Зокрема, на Сумщині повідомлено про підозру заступнику командира батальйону, через бездіяльність якого 24 військовослужбовці безпідставно отримали майже 1 млн гривень премій та надбавок.

На Одещині затримано заступника комбата, який оформлював підлеглим бойові виплати, хоча вони залишалися в Одесі та не виконували бойових завдань. Сума незаконних виплат перевищила 700 тис. гривень.

Також у Дніпрі перевіряються факти безпідставного нарахування понад 11 млн гривень інструкторсько-викладацькому складу військової частини. Частина інструкторів не мала необхідних ліцензій та отримувала гроші за дні, коли фактично не проводила занять.

На Івано-Франківщині працівники ДБР перевіряють обставини проходження служби військовослужбовицею, яка, за попередніми даними, більшість часу працювала у власному косметичному салоні. Водночас військова частина нарахувала їй близько 1,5 млн гривень грошового забезпечення.

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Слідчі дії відбуваються за сприяння Генштабу ЗСУ та під процесуальним керівництвом прокуратур різних рівнів. Працівники ДБР встановлюють усіх причетних, остаточні суми завданих державі збитків та перевіряють інші можливі факти зловживань. Робота триває.