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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 474 030 человек (+1 390 за сутки), 12 286 танков, 48 318 артиллерийских систем, 25 170 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 474 030 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 474 030 (+1 390) человек (уничтожены и ранены);
  • танков – 12 286 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 170 (+5) шт.
  • артиллерийских систем – 48 318 (+57) шт.
  • РСЗО – 2 052 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 581 (+4) ед.
  • самолетов – 439 (+0) шт.
  • вертолетов – 354 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 333 (+12) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 472 849 (+1 980) шт.
  • крылатые ракеты – 5 049 (+39) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 137 369 (+551) шт.
  • специальная техника – 4 559 (+8) ед.

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Потери врага по состоянию на утро 21 августа

Автор: 

армия РФ (24003) Генштаб ВС (8631) ликвидация (4531) уничтожение (10581)
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