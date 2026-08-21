Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 474 030 человек (+1 390 за сутки), 12 286 танков, 48 318 артиллерийских систем, 25 170 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 474 030 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 474 030 (+1 390) человек (уничтожены и ранены);
- танков – 12 286 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 25 170 (+5) шт.
- артиллерийских систем – 48 318 (+57) шт.
- РСЗО – 2 052 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 581 (+4) ед.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 333 (+12) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 472 849 (+1 980) шт.
- крылатые ракеты – 5 049 (+39) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 137 369 (+551) шт.
- специальная техника – 4 559 (+8) ед.
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