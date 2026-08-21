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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 474 030 осіб (+1 390 за добу), 12 286 танків, 48 318 артсистем, 25 170 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 474 030 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 474 030 (+1 390) осіб (ліквідовано та поранено);
  • танків – 12 286 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 170 (+5) од.
  • артилерійських систем – 48 318 (+57) од.
  • РСЗВ – 2 052 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 581 (+4) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 472 849 (+1 980) од.
  • крилаті ракети – 5 049 (+39) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 137 369 (+551) од.
  • спеціальна техніка – 4 559 (+8) од.

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Втрати ворога станом на ранок 21 серпня

Автор: 

армія рф (22151) Генштаб ЗС (8907) ліквідація (4577) знищення (10893)
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