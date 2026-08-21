Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 474 030 осіб (+1 390 за добу), 12 286 танків, 48 318 артсистем, 25 170 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 474 030 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 474 030 (+1 390) осіб (ліквідовано та поранено);
- танків – 12 286 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 25 170 (+5) од.
- артилерійських систем – 48 318 (+57) од.
- РСЗВ – 2 052 (+2) од.
- засоби ППО – 1 581 (+4) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 472 849 (+1 980) од.
- крилаті ракети – 5 049 (+39) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 137 369 (+551) од.
- спеціальна техніка – 4 559 (+8) од.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль