Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 474 030 осіб (+1 390 за добу), 12 286 танків, 48 318 артсистем, 25 170 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 474 030 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 474 030 (+1 390) осіб (ліквідовано та поранено);

танків – 12 286 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 170 (+5) од.

артилерійських систем – 48 318 (+57) од.

РСЗВ – 2 052 (+2) од.

засоби ППО – 1 581 (+4) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 472 849 (+1 980) од.

крилаті ракети – 5 049 (+39) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 137 369 (+551) од.

спеціальна техніка – 4 559 (+8) од.

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