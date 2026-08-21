Херсонская, Запорожская и Николаевская области под ударами РФ: есть погибший и 27 пострадавших
Россия подвергла южные области Украины массированной атаке. В Херсонской области погиб один человек, 23 получили ранения, в Запорожской области - четверо пострадали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Херсонской области в результате российских атак погиб один человек, 23 получили ранения
За прошедшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области с помощью авиации, беспилотников и артиллерии. Под ударами оказались Херсон и еще более 30 населенных пунктов области, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.
Оккупанты повредили 4 многоэтажных дома и 18 частных домов, а также административное здание, дом культуры, хозяйственные постройки, автобус и частные автомобили.
Днём 20 августа 2026 года военные РФ нанесли удар беспилотником по с. Дарьевка Херсонского района.
В результате атаки погиб 39-летний мужчина, который ехал по улице на велосипеде.
В результате российской агрессии 23 человека получили ранения.
Запорожская область: за сутки зафиксировано более 1000 ударов
В течение суток российские войска нанесли 1069 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области, сообщил глава ОГА Иван Федоров.
В частности, оккупанты совершили:
- 17 авиаударов;
- 787 атак БПЛА, преимущественно FPV-дронами;
- 10 ударов РСЗО;
- 255 артиллерийских ударов.
В результате атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам пострадали четыре человека.
В Николаевской области обошлось без пострадавших
За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными БПЛА типа Shahed, а также дронами "Молния" и FPV, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.
В Баштанском районе ударный дрон атаковал Гороховскую громаду, а в Николаевском районе FPV-дрон - Очаковскую громаду.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.
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