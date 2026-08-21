Херсонщина, Запоріжжя та Миколаївщина під ударами РФ: є загиблий і 27 постраждалих

Росія масовано атакувала південні області України. На Херсонщині загинула людина, 23 поранені, на Запоріжжі — четверо постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Херсонщині через російські атаки загинула людина, 23 поранені

Минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонської області авіацією, безпілотниками та артилерією. Під ударами перебували Херсон та ще понад 30 населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти пошкодили 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків, а також адмінбудівлю, будинок культури, господарські споруди, автобус і приватні автомобілі.

Вдень 20 серпня 2026 року військові РФ здійснили атаку безпілотником по с. Дарʼївка Херсонського району.

Унаслідок атаки загинув 39-річний чоловік, який їхав вулицею на велосипеді.

Внаслідок російської агресії 23 людини дістали поранення.

Запорізька область: за добу зафіксували понад 1000 ударів

Упродовж доби російські війська завдали 1069 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Зокрема, окупанти здійснили:

17 авіаударів;

787 атак БпЛА, переважно FPV-дронами;

10 ударів РСЗВ;

255 артилерійських ударів.

Унаслідок атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах постраждали четверо людей.

На Миколаївщині обійшлося без постраждалих

Минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними БпЛА типу Shahed, а також дронами "Молнія" та FPV, повідомив в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

У Баштанському районі ударний дрон атакував Горохівську громаду, а в Миколаївському районі FPV-дрон - Очаківську громаду.

За попередньою інформацією, постраждалих і пошкоджень немає.

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