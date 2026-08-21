РФ совершила 238 атак, наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

За сутки российские войска совершили 238 штурмов, причем наибольшее их число пришлось на Покровское, Константиновское и Гуляйпольское направления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера агрессор нанес один ракетный удар, применил ракеты, летящие к цели по баллистической траектории, и 44 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования, совершил 87 авиационных ударов с применением 278 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 10 821 дрон-камикадзе и осуществил 3 077 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Артиллерийским обстрелам со стороны противника подверглись населенные пункты Нескучное, Сопычь, Кореньок, Потаповка, Волфино, Безсаловка, Уланово, Толстодубово Сумской области; Зоря, Буда-Воробьевская, Янжуловка. Авиаудар противник нанес по району Великой Чернеччины.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили три вражеских штурма. В то же время агрессор нанес три авиаудара, сбросив шесть авиабомб, осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Охримовка и в районе Старицы.

На Купянском направлении произошло 15 наступательных действий врага в сторону Радьковки и Глушковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман, Новосергиевка, Дробышево и в районе Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 15 штурмовых действий в сторону населенных пунктов Озерное, Ореховатка, Рай-Александровка и в районе Кривой Луки и Резниковки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две наступательные операции в районе Никифоровки и Миньковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 26 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка, а также в сторону Степановки, Долгой Балки, Вольного.

Тридцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Удачное, Котлино и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Беляковка, Белицкое, Ганновка, Светлое, Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Нового Запорожья и в районах населенных пунктов Запорожское и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 16 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Чаривное, Воздвижовка, Ровное, Долинка и в районе Белогорья.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три попытки противника продвинуться вперед в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и три района сосредоточения живой силы противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1390 человек. Также уничтожены три танка, пять боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, четыре средства ПВО, 12 наземных робототехнических комплексов, 39 ракет, 1980 беспилотных летательных аппаратов, 551 единица автомобильной и восемь единиц специальной техники противника.

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