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Новости Обновление карты DeepState
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Россияне продвинулись в районе Тихоновки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Тихоновки (Краматорский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.

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Обновленная карта

Враг продвинулся в районе Тихоновки

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Автор: 

Донецкая область (13050) боевые действия (6581) Краматорский район (1426) Тихоновка (2) DeepState (583)
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