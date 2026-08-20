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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни просунулися біля Тихонівки на Донеччині, - DeepState

Російські окупаційні війська мають просування у Краматорському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Тихонівки (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти просунулися біля Калеників і Цвіткового, - DeepState. МАПИ

Оновлена мапа

Ворог просунувся біля Тихонівки

Також дивіться: Щонайменше 13 людей поранені внаслідок ранкових ударів РФ по Слов’янську та Краматорську. ФОТО (оновлено)

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Донецька область (11687) бойові дії (6341) Краматорський район (1438) Тихонівка (2) DeepState (585)
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