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Новини Оновлення мапи DeepState
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Окупанти просунулися біля Калеників і Цвіткового, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Калеників (Краматорський район Донецької області) та Цвіткового (Пологівський район Запорізької області)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти просунулися поблизу Святопетрівки на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Оновлені мапи

Ворог просунувся поблизу Калеників

Ворог просунувся поблизу Цвіткового

Також читайте: Сили оборони звільнили 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку, - DeepState. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Запорізька область (5171) Донецька область (11681) Краматорський район (1435) Пологівський район (451) Каленики (8) Цвіткове (1) DeepState (584)
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