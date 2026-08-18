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Новини Фото Оновлення мапи DeepState Бої на Гуляйпільському напрямку
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Окупанти просунулися поблизу Святопетрівки на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога 

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Святопетрівки (Пологівський р-н, Запорізька область)", - сказано в повідомленні.

мапа

Дивіться також: Сили оборони звільнили 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку, - DeepState. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Запорізька область (5167) Пологівський район (450) Святопетрівка (2) DeepState (583)
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