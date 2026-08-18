Окупанти просунулися поблизу Святопетрівки на Запоріжжі, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування на Гуляйпільському напрямку.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Святопетрівки (Пологівський р-н, Запорізька область)", - сказано в повідомленні.
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