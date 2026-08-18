Оккупанты продвинулись вблизи Святопетровки в Запорожской области, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в направлении Гуляйполя.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Святопетровки (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.
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