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Новости Фото Обновление карты DeepState Бои на Гуляйпольском направлении
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Оккупанты продвинулись вблизи Святопетровки в Запорожской области, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в направлении Гуляйполя.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление врага 

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Святопетровки (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.

карта

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Запорожская область (4790) Пологовский район (448) Святопетровка (3) DeepState (581)
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