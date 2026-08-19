Оккупанты продвинулись в районе Калеников и Цветкового, - DeepState
Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, пишет Цензор.НЕТ.
Наступление врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Калеников (Краматорский район Донецкой области) и Цветкового (Пологовский район Запорожской области)", — говорится в сообщении.
Обновленные карты
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