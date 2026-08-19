РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13704 посетителя онлайн
Новости Обновление карты DeepState
955 2

Оккупанты продвинулись в районе Калеников и Цветкового, - DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Наступление врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Калеников (Краматорский район Донецкой области) и Цветкового (Пологовский район Запорожской области)", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Оккупанты продвинулись вблизи Святопетровки в Запорожской области, - DeepState. КАРТА

Обновленные карты

Враг продвинулся вблизи Калеников

Враг продвинулся вблизи Цветкового

Читайте также: Силы обороны освободили 19 населенных пунктов на Александровском направлении, — DeepState. СПИСОК

Автор: 

Запорожская область (4793) Донецкая область (13043) Краматорский район (1423) Пологовский район (449) Каленики (9) Цветковое (1) DeepState (582)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 