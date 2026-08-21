РФ пытается проникать в Украину небольшими группами на Волчанском направлении, - бригада "Гарт"

Российские военные небольшими пехотными группами пытаются проникнуть через границу на севере Харьковской области и ищут слабые места в обороне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо" рассказал старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко.

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Военный отметил, что российские войска пытаются продвигаться небольшими пехотными группами численностью от двух до четырех военных в полосе обороны пограничной бригады "Гарт", которая проходит вдоль государственной границы на севере Харьковской области.

"Противник проникает со всех сторон через государственную границу Украины. С разных сторон пытается проникнуть и захватить какие-то новые участки нашей территории, украинской земли", - отметил Даниленко.

Враг прощупывает украинскую оборону

Он подчеркнул, что таких небольших групп противника много. Россияне пытаются действовать в разных местах, прощупывая украинскую оборону и ища слабые участки, через которые можно вклиниться в позиции Сил обороны.

"То там, то там они пытаются прощупывать слабые места и вклиниться в строй, захватить наши позиции", – рассказал представитель бригады.

В то же время украинские военные выявляют такие группы и уничтожают живую силу и технику противника.

"Противодействуем этому, выявляем и уничтожаем противника, его технику и делаем все, чтобы враг не лазил по нашей земле", - добавил Даниленко.

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