РФ намагається проникати в Україну малими групами на Вовчанському напрямку, - бригада "Гарт"

Російські військові невеликими піхотними групами намагаються проникати через кордон на півночі Харківщини та шукають слабкі місця в обороні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо" розповів старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко.

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Військовий зазначив, що російські війська намагаються просуватися невеликими піхотними групами, чисельністю від двох до чотирьох військових у смузі оборони прикордонної бригади "Гарт", яка проходить уздовж державного кордону на півночі Харківщини.

"Противник лізе з усіх боків через державний кордон України. З різних сторін намагається пролізти і захопити якісь нові ділянки нашої території, української землі", – зазначив Даниленко.

Ворог промацує українську оборону

Він наголосив, що таких малих груп противника багато. Росіяни намагаються діяти в різних місцях, промацуючи українську оборону та шукаючи слабкі ділянки, через які можна вклинитися в позиції Сил оборони.

"То там, то там вони намагаються промацувати слабкі місця і вклинитися в порядки, захопити наші позиції", – розповів представник бригади.

Водночас українські військові виявляють такі групи та знищують живу силу й техніку противника.

"Протидіємо цьому, виявляємо і знищуємо противника, техніку противника і робимо все, щоб ворог не лазив по нашій землі", – додав Даниленко.

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