РФ намагається проникати в Україну малими групами на Вовчанському напрямку, - бригада "Гарт"
Російські військові невеликими піхотними групами намагаються проникати через кордон на півночі Харківщини та шукають слабкі місця в обороні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо" розповів старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко.
Військовий зазначив, що російські війська намагаються просуватися невеликими піхотними групами, чисельністю від двох до чотирьох військових у смузі оборони прикордонної бригади "Гарт", яка проходить уздовж державного кордону на півночі Харківщини.
"Противник лізе з усіх боків через державний кордон України. З різних сторін намагається пролізти і захопити якісь нові ділянки нашої території, української землі", – зазначив Даниленко.
Ворог промацує українську оборону
Він наголосив, що таких малих груп противника багато. Росіяни намагаються діяти в різних місцях, промацуючи українську оборону та шукаючи слабкі ділянки, через які можна вклинитися в позиції Сил оборони.
"То там, то там вони намагаються промацувати слабкі місця і вклинитися в порядки, захопити наші позиції", – розповів представник бригади.
Водночас українські військові виявляють такі групи та знищують живу силу й техніку противника.
"Протидіємо цьому, виявляємо і знищуємо противника, техніку противника і робимо все, щоб ворог не лазив по нашій землі", – додав Даниленко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль