Плановых отключений света в Украине нет, но ситуация может измениться, - Шмыгаль
Энергосистема Украины в настоящее время работает стабильно, плановых отключений электроэнергии нет. В то же время ситуация может измениться в зависимости от интенсивности российских атак.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Состояние энергетики
"Энергосистема Украины сейчас работает стабильно, плановых отключений электроэнергии не применяем. Но ситуация может меняться в зависимости от интенсивности российского воздушного террора", - сказал он.
По словам Шмыгаля, к вечернему максимуму доступно около 15 ГВт мощности.
АЭС обеспечивают более 40% генерации, ТЭС - 25%, а гидроэнергетика - 15%.
"Энергию генерируют 6 из 9 энергоблоков АЭС. Три находятся на плановом ремонте. На 5 блоках в этом году ремонт уже завершен. Энергетические мощности будут и дальше наращиваться. К 1 ноября они должны вырасти до 19,6 ГВт. К концу года план - 21,4 ГВт", - рассказал министр, добавив, что это возможно при условии, если враг не уничтожит уже восстановленные или отремонтированные мощности.
К началу отопительного сезона ремонты объектов генерации должны быть завершены.
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