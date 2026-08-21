Планових відключень світла в Україні немає, але ситуація може змінитися, - Шмигаль

Енергосистема України наразі працює стабільно, планових відключень електроенергії немає. Водночас ситуація може змінитися залежно від інтенсивності російських атак.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив перший віцепрем'єр-міністр-міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Стан енергетики

"Енергосистема України зараз працює стабільно, планових вимкнень електроенергії не застосовуємо. Але ситуація може змінюватися, залежно від інтенсивності російського повітряного терору", - пояснив він.

За словами Шмигаля, на вечірній максимум доступно близько 15 ГВт потужності.

АЕС забезпечують понад 40% генерації, ТЕС - 25%, а гідроенергетика - 15%.

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"Енергію генерують 6 із 9 енергоблоків АЕС. Три перебувають у планових ремонтах. На 5 блоках цьогоріч ремонт вже завершено. Енергетичні потужності й надалі нарощуватимуть. До 1 листопада вони мають зрости до 19,6 ГВт. До кінця року план - 21,4 ГВт", - розповів міністр, додавши, що це можливо за умови, якщо не буде знищено ворогом вже відновлені або відремонтовані потужності.

До початку опалювального сезону ремонти обʼєктів генерації мають завершити.

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