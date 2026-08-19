Україна і Литва підписали декларацію про співпрацю в енергетиці, - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль і міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас під час зустрічі в Києві підписали декларацію про співпрацю у сфері енергетики.

Про це повідомив Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться

Енергетичне партнерство України та Литви буде зосереджене на:

відновленні енергетичної інфраструктури;

децентралізованому виробництві та розвитку систем накопичення енергії;

газовій інфраструктурі та диверсифікації постачання;

регулюванні та інтеграції до європейських ринків;

взаємному зміцненні захисту енергетичної інфраструктури.

Зазначається, що у присутності представників найбільших енергокомпаній двох країн сторони обговорили розвиток B2B-партнерства та конкретні проєкти бізнес-співробітництва.

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Координаційна група

Також було створено спільну Литовсько-Українську координаційну групу енергетичного партнерства.

За словами Шмигаля, литовські компанії готові брати участь у проєктах енергетичного відновлення, зокрема в межах роботи Енергетичного Співтовариства.

Обладнання

Міністр подякував партнерам за надане обладнання Вільнюської ТЕЦ-3.

Також Україна розраховує на прискорення процедур щодо передачі обладнання Каунаської ТЕЦ для потреб Кривого Рогу, яке критично необхідне для посилення енергетичної стійкості регіону у межах підготовки до осінньо-зимового періоду.

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Газова безпека

Крім того, Шмигаль назвав важливим напрямом газову безпеку та інтеграцію енергетичних ринків.

"Розширення маршрутів постачання, можливості використання Клайпедського терміналу зрідженого природного газу та регіональної газової інфраструктури, використання українських підземних газових сховищ європейськими партнерами. Будемо поглиблювати співпрацю за всіма цими напрямами", - пояснив він.

Допомога Україні

Також міністр подякував Литві за гуманітарну допомогу обладнанням загальною вагою понад 6317 тонн і внесок до Фонду енергетичної підтримки України у розмірі 5,7 млн євро.

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