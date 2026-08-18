Одна з ТЕС ДТЕК після обстрілу РФ зупинила роботу

Росія 18 серпня масовано атакувала одну з ТЕС ДТЕК Енерго. Унаслідок обстрілу станція зазнала значних руйнувань і повністю припинила генерацію електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДТЕК Енерго у Фейсбуці.

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За попередньою інформацією, працівники станції не постраждали. Водночас обладнання зазнало суттєвих руйнувань.

Станція повністю припинила роботу

Через масований обстріл ТЕС була змушена повністю зупинити генерацію електроенергії.

"Через обстріл станція була змушена повністю припинити генерацію електроенергії", – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Після завершення атаки енергетики планують оперативно розпочати роботи з ліквідації її наслідків. ДТЕК синхронізуватиме свої дії з НЕК "Укренерго" для підтримки надійнішої роботи української енергосистеми.

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Росія атакувала ТЕС ДТЕК понад 230 разів

За даними ДТЕК, від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 230 атак на теплоелектростанції компанії.

Попередній обстріл ТЕС ДТЕК стався 12 червня.

Крім того, 17 серпня російські війська атакували шахту ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. Унаслідок цього загинув працівник підприємства, ще один був поранений.

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