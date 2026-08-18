Одна из ТЭС ДТЭК после обстрела РФ остановила работу

18 августа Россия подвергла массированной атаке одну из ТЭС "ДТЭК Энерго". Вследствие обстрела станция понесла значительные разрушения и полностью прекратила выработку электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК Энерго в Facebook.

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По предварительной информации, сотрудники станции не пострадали. В то же время оборудование понесло существенные повреждения.

Станция полностью прекратила работу

Из-за массированного обстрела ТЭС была вынуждена полностью остановить выработку электроэнергии.

"Из-за обстрела станция была вынуждена полностью прекратить выработку электроэнергии", — говорится в сообщении ДТЭК.

После завершения атаки энергетики планируют оперативно приступить к работам по ликвидации ее последствий. ДТЭК будет синхронизировать свои действия с НЭК "Укрэнерго" для обеспечения более надежной работы украинской энергосистемы.

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Россия атаковала ТЭС ДТЭК более 230 раз

По данным ДТЭК, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 230 атак на теплоэлектростанции компании.

Предыдущий обстрел ТЭС ДТЭК произошел 12 июня.

Кроме того, 17 августа российские войска атаковали шахту ДТЭК Энерго в Днепропетровской области. Погиб работник предприятия, еще один был ранен.

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