Одна из ТЭС ДТЭК после обстрела РФ остановила работу
18 августа Россия подвергла массированной атаке одну из ТЭС "ДТЭК Энерго". Вследствие обстрела станция понесла значительные разрушения и полностью прекратила выработку электроэнергии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК Энерго в Facebook.
По предварительной информации, сотрудники станции не пострадали. В то же время оборудование понесло существенные повреждения.
Станция полностью прекратила работу
Из-за массированного обстрела ТЭС была вынуждена полностью остановить выработку электроэнергии.
"Из-за обстрела станция была вынуждена полностью прекратить выработку электроэнергии", — говорится в сообщении ДТЭК.
После завершения атаки энергетики планируют оперативно приступить к работам по ликвидации ее последствий. ДТЭК будет синхронизировать свои действия с НЭК "Укрэнерго" для обеспечения более надежной работы украинской энергосистемы.
Россия атаковала ТЭС ДТЭК более 230 раз
По данным ДТЭК, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 230 атак на теплоэлектростанции компании.
Предыдущий обстрел ТЭС ДТЭК произошел 12 июня.
Кроме того, 17 августа российские войска атаковали шахту ДТЭК Энерго в Днепропетровской области. Погиб работник предприятия, еще один был ранен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль