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Одна из ТЭС ДТЭК после обстрела РФ остановила работу

Россия массированно атаковала ТЭС ДТЭК

18 августа Россия подвергла массированной атаке одну из ТЭС "ДТЭК Энерго". Вследствие обстрела станция понесла значительные разрушения и полностью прекратила выработку электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК Энерго в Facebook.

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По предварительной информации, сотрудники станции не пострадали. В то же время оборудование понесло существенные повреждения.

Станция полностью прекратила работу

Из-за массированного обстрела ТЭС была вынуждена полностью остановить выработку электроэнергии.

"Из-за обстрела станция была вынуждена полностью прекратить выработку электроэнергии", — говорится в сообщении ДТЭК.

После завершения атаки энергетики планируют оперативно приступить к работам по ликвидации ее последствий. ДТЭК будет синхронизировать свои действия с НЭК "Укрэнерго" для обеспечения более надежной работы украинской энергосистемы.

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Россия атаковала ТЭС ДТЭК более 230 раз

По данным ДТЭК, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 230 атак на теплоэлектростанции компании.

Предыдущий обстрел ТЭС ДТЭК произошел 12 июня.

Кроме того, 17 августа российские войска атаковали шахту ДТЭК Энерго в Днепропетровской области. Погиб работник предприятия, еще один был ранен.

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