РФ атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине, погиб работник, еще один - ранен
17 августа российские беспилотники атаковали территорию одной из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара погиб работник предприятия, ещё один человек получил ранения, инфраструктура шахты понесла существенные повреждения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"17 августа российские беспилотники массированно атаковали территорию одной из шахт ДТЭК в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
- К сожалению, в результате атаки погиб наш коллега. Искренне соболезнуем его семье и близким.
- Еще один сотрудник получил ранения. Медики оказали ему необходимую помощь.
Также в результате атаки существенно повреждена инфраструктура предприятия.
Последствия обстрела уточняются.
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