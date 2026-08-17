РФ атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине, погиб работник, еще один - ранен

17 августа российские беспилотники атаковали территорию одной из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара погиб работник предприятия, ещё один человек получил ранения, инфраструктура шахты понесла существенные повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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"17 августа российские беспилотники массированно атаковали территорию одной из шахт ДТЭК в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

К сожалению, в результате атаки погиб наш коллега. Искренне соболезнуем его семье и близким.

Еще один сотрудник получил ранения. Медики оказали ему необходимую помощь.

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Также в результате атаки существенно повреждена инфраструктура предприятия.



Последствия обстрела уточняются.

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