РФ атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, загинув працівник, ще одного поранено
Російські безпілотники 17 серпня атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Унаслідок удару загинув працівник підприємства, ще один чоловік отримав поранення, інфраструктура шахти зазнала суттєвих пошкоджень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"17 серпня російські безпілотники масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині", - ідеться в повідомленні.
- На жаль, внаслідок атаки загинув наш колега. Щиро співчуваємо його родині та близьким.
- Ще один працівник отримав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу.
Також унаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства.
Наслідки обстрілу уточнюються.
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