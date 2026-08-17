РФ атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, загинув працівник, ще одного поранено

Російські безпілотники 17 серпня атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Унаслідок удару загинув працівник підприємства, ще один чоловік отримав поранення, інфраструктура шахти зазнала суттєвих пошкоджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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"17 серпня російські безпілотники масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині", - ідеться в повідомленні.

На жаль, внаслідок атаки загинув наш колега. Щиро співчуваємо його родині та близьким.

Ще один працівник отримав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу.

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Також унаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства.



Наслідки обстрілу уточнюються.

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