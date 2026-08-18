Зеленский заслушал доклад Шмыгаля о состоянии энергосистемы: определены задачи для работы с партнерами на ближайшее время
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля о состоянии украинской энергетики и первоочередных приоритетах в взаимодействии с партнерами.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Ликвидация последствий обстрелов
Шмыгаль проинформировал президента о состоянии энергетической системы Украины и ежедневной работе украинских энергетиков по ликвидации последствий российских ударов.
Зеленский поблагодарил всех специалистов отрасли за профессиональную и самоотверженную работу.
Запасы оборудования
"Ежедневно продолжаются процессы восстановления электроснабжения украинских семей после обстрелов. Особенно сложная ситуация в городах и селах прифронтовых и приграничных с Россией областей. Важно, что сформированы необходимые запасы оборудования", — подчеркнул глава государства.
Задачи в сотрудничестве с партнерами
Президент и министр энергетики также определили задачи для работы с партнерами Украины на ближайшее время: какие политические, финансовые и чисто технические договоренности нужны сейчас, в августе, а также в сентябре, до начала отопительного сезона.
"Рассчитываем на поддержку конкретных государств. Пока что из соображений безопасности детали не разглашаем", — отметил Зеленский.
Развитие атомной отрасли и социальные инициативы
Кроме того, Шмыгаль доложил о стратегических перспективах развития украинской атомной отрасли и приоритетах соответствующей работы в Европе. Также глава государства и министр обсудили ключевые социальные проекты, подготовленные к запуску в системе Министерства энергетики к осени.
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