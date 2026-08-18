Зеленський заслухав доповідь Шмигаля щодо стану енергосистеми: Визначили завдання для роботи з партнерами на найближчий час

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь першого віцепремʼєр-міністра - міністра енергетики Дениса Шмигаля щодо стану української енергетики та першочергових пріоритетів в комунікації з партнерами.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Ліквідація наслідків обстрілів

Шмигаль поінформував президента про стан енергетичної системи України та щоденну роботу українських енергетиків для ліквідації наслідків російських ударів.

Зеленський подякував усім спеціалістам галузі за фахову та самовіддану роботу.

Запаси обладнання

"Щодня тривають процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів. Особливо виклики у містах та селах прифронтових та прикордонних з Росією областей. Важливо, що сформовані необхідні запаси обладнання", - наголосив глава держави.

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Завдання у співпраці з партнерами

Президент та міністр енергетики також визначили завдання для роботи з партнерами України на найближчий час: які політичні, фінансові та суто технічні домовленості потрібні зараз, у серпні, а також у вересні, до початку опалювального сезону.

"Розраховуємо на підтримку конкретних держав. Наразі з безпекових причин деталі не розголошуємо", - зазначив Зеленський.

Розвиток атомної галузі та соціальні ініціативи

Також Шмигаль доповів також по стратегічних перспективах розвитку української атомної галузі, пріоритетах для відповідної роботи в Європі. Крім того, глава держави та міністр обговорили ключові соціальні проєкти, які підготовлені для запуску в системі Міністерства енергетики на осінь.

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