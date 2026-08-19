Украина и Литва подписали декларацию о сотрудничестве в энергетике, - Шмыгаль
Министр энергетики Денис Шмыгаль и министр энергетики Литвы Лукас Савицкас во время встречи в Киеве подписали декларацию о сотрудничестве в сфере энергетики.
Об этом сообщил Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь
Энергетическое партнерство Украины и Литвы будет сосредоточено на:
- восстановлении энергетической инфраструктуры;
- децентрализованном производстве и развитии систем накопления энергии;
- газовой инфраструктуре и диверсификации поставок;
- регулировании и интеграции в европейские рынки;
- взаимном укреплении защиты энергетической инфраструктуры.
Отмечается, что в присутствии представителей крупнейших энергокомпаний двух стран стороны обсудили развитие B2B-партнерства и конкретные проекты делового сотрудничества.
Координационная группа
Также была создана совместная литовско-украинская координационная группа по энергетическому партнерству.
По словам Шмыгаля, литовские компании готовы участвовать в проектах энергетического восстановления, в частности в рамках работы Энергетического сообщества.
Оборудование
Министр поблагодарил партнеров за предоставленное оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3.
Также Украина рассчитывает на ускорение процедур по передаче оборудования Каунасской ТЭЦ для нужд Кривого Рога, которое крайне необходимо для укрепления энергетической устойчивости региона в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
Газовая безопасность
Кроме того, Шмыгаль назвал важным направлением газовую безопасность и интеграцию энергетических рынков.
"Расширение маршрутов поставок, возможности использования Клайпедского терминала сжиженного природного газа и региональной газовой инфраструктуры, использование украинских подземных газохранилищ европейскими партнерами. Будем углублять сотрудничество по всем этим направлениям", — пояснил он.
Помощь Украине
Также министр поблагодарил Литву за гуманитарную помощь в виде оборудования общим весом более 6317 тонн и взнос в Фонд энергетической поддержки Украины в размере 5,7 млн евро.
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