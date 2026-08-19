Украина и Литва подписали декларацию о сотрудничестве в энергетике, - Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль и министр энергетики Литвы Лукас Савицкас во время встречи в Киеве подписали декларацию о сотрудничестве в сфере энергетики.

Об этом сообщил Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем идет речь

Энергетическое партнерство Украины и Литвы будет сосредоточено на:

восстановлении энергетической инфраструктуры;

децентрализованном производстве и развитии систем накопления энергии;

газовой инфраструктуре и диверсификации поставок;

регулировании и интеграции в европейские рынки;

взаимном укреплении защиты энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что в присутствии представителей крупнейших энергокомпаний двух стран стороны обсудили развитие B2B-партнерства и конкретные проекты делового сотрудничества.

Читайте также: Корецкий договаривается с Литвой о помощи Украине на зимний период

Координационная группа

Также была создана совместная литовско-украинская координационная группа по энергетическому партнерству.

По словам Шмыгаля, литовские компании готовы участвовать в проектах энергетического восстановления, в частности в рамках работы Энергетического сообщества.

Оборудование

Министр поблагодарил партнеров за предоставленное оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3.

Также Украина рассчитывает на ускорение процедур по передаче оборудования Каунасской ТЭЦ для нужд Кривого Рога, которое крайне необходимо для укрепления энергетической устойчивости региона в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Читайте также: Литва планирует выпускать беспилотники совместно с Украиной в рамках Drone Deal

Газовая безопасность

Кроме того, Шмыгаль назвал важным направлением газовую безопасность и интеграцию энергетических рынков.

"Расширение маршрутов поставок, возможности использования Клайпедского терминала сжиженного природного газа и региональной газовой инфраструктуры, использование украинских подземных газохранилищ европейскими партнерами. Будем углублять сотрудничество по всем этим направлениям", — пояснил он.

Помощь Украине

Также министр поблагодарил Литву за гуманитарную помощь в виде оборудования общим весом более 6317 тонн и взнос в Фонд энергетической поддержки Украины в размере 5,7 млн евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна из ТЭС ДТЭК после обстрела со стороны РФ остановила работу