24 августа состоится заседание "коалиции желающих" по вопросу поддержки Украины

Лидеры государств-членов "коалиции желающих" соберутся 24 августа, в День Независимости Украины. В заседании удаленно примет участие представительница НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

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Повестка дня и формат заседания пока не разглашаются.

Однако известно, что НАТО будет представлять заместитель генерального секретаря Радмила Шекеринская – дистанционно, в видеоформате.

Также известно, что сопредседателями заседания будут премьер-министр Великобритании Энди Бернем, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Коалиция желающих: что известно?

"Коалиция желающих" - это международное объединение государств, сформировавшееся вокруг поддержки Украины и подготовки долгосрочных гарантий безопасности для Украины на случай прекращения войны. Ее основу составляют европейские страны, прежде всего Великобритания и Франция, а в целом в формат входят около 35 государств.

Основные направления работы:

военная и финансовая поддержка Украины;

усиление давления на Россию;

подготовка гарантий безопасности после возможного прекращения огня;

планирование многонациональных вооруженных сил, которые потенциально могут быть развернуты в Украине после заключения мирного соглашения;

развитие европейской противовоздушной и противоракетной обороны с учетом украинского боевого опыта.

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