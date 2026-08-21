24 августа состоится заседание "коалиции желающих" по вопросу поддержки Украины
Лидеры государств-членов "коалиции желающих" соберутся 24 августа, в День Независимости Украины. В заседании удаленно примет участие представительница НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Повестка дня и формат заседания пока не разглашаются.
Однако известно, что НАТО будет представлять заместитель генерального секретаря Радмила Шекеринская – дистанционно, в видеоформате.
Также известно, что сопредседателями заседания будут премьер-министр Великобритании Энди Бернем, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Коалиция желающих: что известно?
"Коалиция желающих" - это международное объединение государств, сформировавшееся вокруг поддержки Украины и подготовки долгосрочных гарантий безопасности для Украины на случай прекращения войны. Ее основу составляют европейские страны, прежде всего Великобритания и Франция, а в целом в формат входят около 35 государств.
Основные направления работы:
- военная и финансовая поддержка Украины;
- усиление давления на Россию;
- подготовка гарантий безопасности после возможного прекращения огня;
- планирование многонациональных вооруженных сил, которые потенциально могут быть развернуты в Украине после заключения мирного соглашения;
- развитие европейской противовоздушной и противоракетной обороны с учетом украинского боевого опыта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль