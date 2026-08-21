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Новини Зустріч коаліції охочих
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24 серпня відбудеться засідання "коаліції охочих" щодо підтримки України

Проведення першого засідання Європейської Антибалістичної коаліції

Лідери держав-членів "коаліції охочих" зберуться 24 серпня, у День Незалежності України. У засіданні дистанційно візьме участь представниця НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на пресслужбу НАТО.

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Порядок денний та формат засідання наразі не розголошується.

Однак відомо, що НАТО буде представляти заступниця генерального секретаря Радміла Шекерінська – дистанційно, у відеоформаті.

Також відомо, що співголовами засідання будуть прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Коаліція охочих: що відомо?

"Коаліція охочих" - це міжнародне об'єднання держав, яке сформувалося навколо підтримки України та підготовки довгострокових безпекових гарантій для України на випадок припинення війни. Її основу становлять європейські країни, передусім Велика Британія та Франція, а загалом до формату входять близько 35 держав.

Основні напрямки роботи:

  • військова та фінансова підтримка України;
  • посилення тиску на Росію;
  • підготовка гарантій безпеки після можливого припинення вогню;
  • планування багатонаціональної військової сили, яка потенційно може бути розгорнута в Україні після укладення мирної угоди;
  • розвиток європейської протиповітряної та протиракетної оборони з урахуванням українського бойового досвіду.

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