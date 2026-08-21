24 серпня відбудеться засідання "коаліції охочих" щодо підтримки України
Лідери держав-членів "коаліції охочих" зберуться 24 серпня, у День Незалежності України. У засіданні дистанційно візьме участь представниця НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на пресслужбу НАТО.
Порядок денний та формат засідання наразі не розголошується.
Однак відомо, що НАТО буде представляти заступниця генерального секретаря Радміла Шекерінська – дистанційно, у відеоформаті.
Також відомо, що співголовами засідання будуть прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Коаліція охочих: що відомо?
"Коаліція охочих" - це міжнародне об'єднання держав, яке сформувалося навколо підтримки України та підготовки довгострокових безпекових гарантій для України на випадок припинення війни. Її основу становлять європейські країни, передусім Велика Британія та Франція, а загалом до формату входять близько 35 держав.
Основні напрямки роботи:
- військова та фінансова підтримка України;
- посилення тиску на Росію;
- підготовка гарантій безпеки після можливого припинення вогню;
- планування багатонаціональної військової сили, яка потенційно може бути розгорнута в Україні після укладення мирної угоди;
- розвиток європейської протиповітряної та протиракетної оборони з урахуванням українського бойового досвіду.
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