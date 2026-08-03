У Європі занепокоєні майбутнім "Коаліції охочих" після політичних змін у Франції і Британії, - The Telegraph

"Коаліція охочих", яка об’єднує понад 30 країн для підтримки України, може зіткнутися з проблемами у керівництві через політичні зміни у Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

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Можлива зміна лідерів і ризики для коаліції

Після відставки прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера виникають питання щодо подальшого лідерства. Його ймовірний наступник Енді Бернем має більше досвіду у внутрішній політиці, але обмежений досвід у міжнародних питаннях.

Додаткове занепокоєння пов’язане з майбутньою зміною влади у Франції. Очікується, що президент Еммануель Макрон залишить свою посаду наступного року.

Серед основних кандидатів називають Марін Ле Пен. Вона раніше заявляла про можливий вихід Франції з військового командування НАТО, скасування санкцій проти Росії та необхідність мирної угоди для України на умовах Москви.

Її опонент Жан-Люк Меленшон також виступає за вихід країни з Альянсу.

"Один із західних чиновників попередив про серйозну проблему для НАТО в разі, якщо хтось із прибічників жорсткої лінії здобуде ключі від влади", – зазначається у матеріалі.

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Європа шукає баланс у підтримці України

За даними джерел, британські чиновники вже аналізують, як можливі політичні зміни вплинуть на відносини між Лондоном і Парижем, а також на майбутнє Коаліції і співпрацю у сфері розвідки.

Водночас у Європі поки не бачать очевидних нових лідерів, які могли б замінити нинішніх. Німеччина не погодилася направляти війська в Україну після завершення бойових дій, що знижує її роль у коаліції. Канцлер Фрідріх Мерц також стикається з внутрішніми політичними труднощами.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і глава уряду Італії Джорджа Мелоні підтримали позицію Німеччини щодо миротворчої місії та не готові брати на себе роль лідерів.

"Коаліцію охочих" створили 2 березня 2025 року. Вона передбачає можливе розміщення миротворчих сил з країн Європи та НАТО для стримування Росії від повторної агресії.

Нещодавно прем'єр Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не входитиме до складу "Коаліції охочих", що підтримує Україну.

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