У Європі занепокоєні майбутнім "Коаліції охочих" після політичних змін у Франції і Британії, - The Telegraph
"Коаліція охочих", яка об’єднує понад 30 країн для підтримки України, може зіткнутися з проблемами у керівництві через політичні зміни у Європі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
Можлива зміна лідерів і ризики для коаліції
Після відставки прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера виникають питання щодо подальшого лідерства. Його ймовірний наступник Енді Бернем має більше досвіду у внутрішній політиці, але обмежений досвід у міжнародних питаннях.
Додаткове занепокоєння пов’язане з майбутньою зміною влади у Франції. Очікується, що президент Еммануель Макрон залишить свою посаду наступного року.
Серед основних кандидатів називають Марін Ле Пен. Вона раніше заявляла про можливий вихід Франції з військового командування НАТО, скасування санкцій проти Росії та необхідність мирної угоди для України на умовах Москви.
Її опонент Жан-Люк Меленшон також виступає за вихід країни з Альянсу.
"Один із західних чиновників попередив про серйозну проблему для НАТО в разі, якщо хтось із прибічників жорсткої лінії здобуде ключі від влади", – зазначається у матеріалі.
Європа шукає баланс у підтримці України
За даними джерел, британські чиновники вже аналізують, як можливі політичні зміни вплинуть на відносини між Лондоном і Парижем, а також на майбутнє Коаліції і співпрацю у сфері розвідки.
Водночас у Європі поки не бачать очевидних нових лідерів, які могли б замінити нинішніх. Німеччина не погодилася направляти війська в Україну після завершення бойових дій, що знижує її роль у коаліції. Канцлер Фрідріх Мерц також стикається з внутрішніми політичними труднощами.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і глава уряду Італії Джорджа Мелоні підтримали позицію Німеччини щодо миротворчої місії та не готові брати на себе роль лідерів.
"Коаліцію охочих" створили 2 березня 2025 року. Вона передбачає можливе розміщення миротворчих сил з країн Європи та НАТО для стримування Росії від повторної агресії.
Нещодавно прем'єр Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не входитиме до складу "Коаліції охочих", що підтримує Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль