Міністр оборони Британії оцінив роль Трампа у зміні Європи: Допоміг стати на власні ноги

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг прокоментував тиск президента США Дональда Трампа на Європу щодо збільшення оборонних витрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Sky News від 26 липня.

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Трамп і кінець "самозаспокоєння" Європи

Стрітінг заявив, що глава Білого дому фактично змусив європейські країни переглянути підхід до безпеки.

За його словами, Трамп "вирвав європейців із самозаспокоєння" та підштовхнув до більшої самостійності.

"Європа ще подякує Трампу за те, що він змусив її стати на власні ноги", — зазначив міністр.

Він додав, що попри критику методів президента США, подібні зауваження щодо внесків Європи лунали і від попередніх американських лідерів.

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Оборона, довіра і позиція Лондона

Міністр наголосив, що здатність Європи самостійно забезпечувати свою безпеку є правильною у сучасному світі.

Водночас він зауважив, що не може сказати, чи довіряє особисто Трампу, однак довіряє Сполученим Штатам.

Також Стрітінг охарактеризував відносини між Британією та США як тісні та цілісні у сфері оборони і безпеки.

Нанадаємо, президент США неодноразово закликав країни Європи збільшити витрати на оборону до рівня не менше ніж 5 відсотків ВВП.

Країни НАТО погодилися підвищити ці витрати до такого рівня з кінцевим терміном до 2035 року, а перегляд запланований на 2029 рік.

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