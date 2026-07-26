Путін готує пряме протистояння з НАТО та випробовує уряд Британії, - Daily Mail

Найближчими місяцями Кремль може влаштувати пряму перевірку на міцність для Великої Британії та її партнерів по НАТО. На думку розвідки, Путін спробує протестувати новий уряд Енді Бернема, скориставшись тим, що увага Дональда Трампа зараз прикута до іранського питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail.

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Новий виклик для Альянсу: чому саме зараз?

У спецслужбах зазначають, що Кремль прагне використати будь-яке коливання чи розходження в позиції Британії, яке може виникнути після того, як Енді Бернем змінив Кіра Стармера на посаді очільника уряду.

"Зараз є стійке переконання, що Путін готує якусь форму прямого протистояння з НАТО протягом найближчих двох місяців. На це впливає кілька факторів - переконання, що Трамп відволікся на Іран, і ознаки розколу серед українського керівництва", - стверджують джерела видання.

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Маневри "тіньового флоту" та провокації біля британських берегів

Окрім того, зазначається, що Москва вже виснажує ресурси Великої Британії. Після нещодавнього перехоплення російського танкера британськими морпіхами, РФ змінила маршрути свого "тіньового флоту". Тепер судна з підсанкційною нафтою оминають протоку Ла-Манш та прямують в Атлантику через північні води біля Шетландських островів. Паралельно Кремль вдається до демонстрації сили: у день вступу Енді Бернема на посаду прем’єра російський фрегат влаштував бойові стрільби лише за 46 миль від Плімута.

Ситуація на фронті штовхає Кремль до ескалації

Джерела наголошують, що власне розчарування Путіна перебігом війни в Україні також є фактором.

"Є відчуття, що якщо він не зможе якось змінити динаміку на полі бою, війну буде програно", - сказав співрозмовник, додавши, що зміна уряду в Британії також підштовхне російського президента "перевірити" Бернема та спробувати використати можливі розбіжності між старою і новою адміністраціями.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 22 червня Кір Стармер оголосив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та прем’єр-міністра Великої Британії.

У понеділок, 20 липня, король Великої Британії Чарльз ІІІ офіційно призначив Енді Бернема прем'єр-міністром після його обрання лідером Лейбористської партії минулого тижня.

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