Путин готовит прямое противостояние с НАТО и испытывает правительство Великобритании, - Daily Mail

В ближайшие месяцы Кремль может устроить настоящую проверку на прочность для Великобритании и ее партнеров по НАТО. По мнению разведки, Путин попытается проверить новое правительство Энди Бернема, воспользовавшись тем, что внимание Дональда Трампа сейчас приковано к иранскому вопросу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail.

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Новый вызов для Альянса: почему именно сейчас?

В спецслужбах отмечают, что Кремль стремится использовать любое колебание или расхождение в позиции Великобритании, которое может возникнуть после того, как Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту главы правительства.

"Сейчас существует устойчивое убеждение, что Путин готовит некую форму прямого противостояния с НАТО в течение ближайших двух месяцев. На это влияют несколько факторов — убеждение, что Трамп отвлекся на Иран, и признаки раскола среди украинского руководства", — утверждают источники издания.

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Маневры "теневого флота" и провокации у берегов Великобритании

Кроме того, отмечается, что Москва уже истощает ресурсы Великобритании. После недавнего перехвата российского танкера британскими морскими пехотинцами РФ изменила маршруты своего "теневого флота". Теперь суда с не подпадающей под санкции нефтью обходят пролив Ла-Манш и направляются в Атлантику через северные воды у Шетландских островов. Параллельно Кремль прибегает к демонстрации силы: в день вступления Энди Бернема в должность премьера российский фрегат устроил боевые стрельбы всего в 46 милях от Плимута.

Ситуация на фронте подталкивает Кремль к эскалации

Источники отмечают, что собственное разочарование Путина ходом войны в Украине также является фактором.

"Есть ощущение, что если он не сможет каким-то образом изменить динамику на поле боя, война будет проиграна", — сказал собеседник, добавив, что смена правительства в Великобритании также подтолкнет российского президента "проверить" Бернема и попытаться использовать возможные разногласия между старой и новой администрациями.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 22 июня Кир Стармер объявил, что уходит в отставку с поста лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании.

В понедельник, 20 июля, король Великобритании Чарльз III официально назначил Энди Бернема премьер-министром после его избрания лидером Лейбористской партии на прошлой неделе.

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